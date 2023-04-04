Из-за ремонта мостов на трассе Пермь-Екатеринбург ввели реверсивное движение

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На нескольких участках трассы Пермь – Екатеринбург ввели реверсивное движение со светофорами на мостовых сооружения. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.

Ограничения связаны с капремонтом на мостах через реки Ут, Бисерть, Арийка, Тюш, Пут, Чусовая. А также запланирован ремонт на путепроводах через ж/д пути и на транспортных развязках.

Водителям рекомендуют быть более внимательными, а также заранее планировать свои маршруты. Объезд ремонтируемых участков трассы возможно через Дружинино – Атиг - Нижние Серги – Михайловск – Пантелейково – Арти – Красноуфимск – Александровское – Ачит, а также через Первомайское – Битимка – Первоуральск.

Кроме того, до Перми можно будет добраться через Нижний Тагил и Чусовой. Автомобилистам необходимо будет проехать по автодороге М-5 на Уфу, Ижевск и Казань.

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