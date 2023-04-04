В Перми ночные рейсы трамвая и автобуса перевезли более 1300 пассажиров

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми за месяц ночные рейсы трамвая №5 и автобуса №50 перевезли более 1300 пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, дополнительные ночные рейсы общественного транспорта в Перми начали работу с 1 марта. Они были организованы для работников промышленных предприятий, которые поздно возвращаются домой после вечерней смены.

Так, последний рейс трамвая №5 через остановку «Хладокомбинат» в сторону центра города курсирует в 00:15. В это же время следует автобус №50 через остановку «Улица Яблочкова» в сторону микрорайона Крохалева. По данным городского департамента транспорта, всего в прошлом месяце было выполнено 44 ночных рейса.

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