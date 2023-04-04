Девять городов Пермского края признаны комфортными для проживания

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По итогам 2022 года Минстрой РФ рассчитал индекс качества городской среды в населенных пунктах страны. Это было сделано по шести показателям: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти.

В список комфортных для жизни включили девять городов Пермского края. Об этом сообщили в региональном правительстве. Шесть из них уже были признаны таковыми ранее. Это Пермь с индексом 208 (+17 баллов по сравнению с прошлыми показателями), Губаха – 210 (+19), Березники – 203 (+16), Горнозаводск – 201 (+5), Оса – 224(+4) и Очер – 202 (+8). Еще три города — это Чердынь (211 баллов), Краснокамск (194) и Чусовой (191).

Комфортными признают города, которые получили 180 баллов и выше. Шести городам Прикамья не хватило всего одного балла: Чернушке, Усолью, Оханску, Нытве, Верещагино, Чайковскому и Кунгуру.

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