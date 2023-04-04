В Прикамье пожарные спасли трех человек из горящего дома

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В Карагае утром 3 апреля загорелась двухэтажка по улице Комсомольской, 10а. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре поступило в 09:36. К месту происшествия выехали 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

Огонь вспыхнул в одной из квартир на первом этаже. Самостоятельно из дома вышли семь жильцов. Три человека со второго этажа не смогли эвакуироваться из-за сильного дыма. Они ждали помощи на балконе. Пожарные спасли их, используя 3-х коленную лестницу.

Огонь был полностью потушен в 09:50. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Предположительная причина ЧП — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

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