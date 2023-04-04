Пермский приют для кошек «Матроскин» планирует построить собственное здание

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пермский приют для бездомных кошек «Матроскин» планирует построить собственное здание. Такое решение было принято после того, как зоозащитники проиграли тяжбу с прокуратурой в суде. Об этом «Комсомолке» сообщила руководитель приюта Галя Море.

– Мы тратили много сил на суды и текущую работу. Решили построить новый дом для «Матроскина». За тот бюджет, который сейчас есть, подходящих под требования закона зданий нет, - говорит основательница приюта.

По ее словам, на сегодняшний день собрано около 4 млн рублей. Сейчас руководители приюта ищут земельный участок под строительство отдельного здания. Он должен соответствовать всем требованиям закона «Об ответственном обращении с животными».

– Участок должен располагаться на расстоянии не менее 50-ти метров от жилых домов, рядом с остановкой общественного транспорта и с возможностью подключения к электросетям. При этом участок должен быть под коммерческую недвижимость, а именно земли промышленного назначения, - рассказывает зоозащитница

В ближайшее время планируется составить план помещений будущего приюта. Это должно быть отдельно стоящее здание с отдельными коммуникациями и соответствовать всем требованиям законам.

В планах, за весну-лето купить участок и залить фундамент будущего приюта. Предполагается, что строительство здания будет поэтапным, так как история, видимо, будет долгая.

Напомним, «Матроскин» работает с 2016 года и считается одним из самых больших кошачьим приютом в Пермском крае. На данный момент на попечении приюта около 80 кошек. Сейчас приют находится в Доме грузчика. Однако в 2020 году дом признали аварийным и в 2023 году здание подлежит расселению. Кроме того, приют находится в подвале жилого дома, что противоречит закону «Об ответственном обращении с животными». С 2019 года приюты могут располагаться только в отдельных зданиях и сооружениях. Тогда «Матроскин» запустил сбор средств на его покупку нового здания.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65