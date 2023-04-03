Уроженец Перми Дмитрий Рыболовлев вошел в ТОП самых богатых людей мира

Фото: Reuters

Агентство Bloomberg посчитало деньги в карманах самых богатых людей мира. В итоге уроженец Перми Дмитрий Рыболовлев вновь вошел в ТОП -200 богачей мира и занял 182 место с суммой, превышающей 10,6 миллиардов долларов.

По расчетам Bloomberg, за год состояние пермского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева увеличилось на 547 млн долларов.

Пермский миллиардер живет в Европе и является владельцем футбольного клуба «Монако». Также Дмитрий Рыболовлев является знатоком и коллекционером произведений искусства и дорогой недвижимости.

Возглавляет список самых богатых людей мира в 2023 году Бернар Арно, а Илон Маск, который год назад находился на первой строчке рейтинга, опустился на второе место.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru