Из пермского аэропорта возобновились прямые перелеты в Стамбул

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из Перми возобновились прямые перелеты в Стамбул. Рейсы по данному направлению начала осуществлять авиакомпания «Red Wings». В воскресенье, 2 апреля, состоялся первый вылет с загрузкой более 65%. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.

Самолет из Перми в крупнейший город Турции будет летать один раз в неделю – по воскресеньям в 23.50 по местному времени. Время в пути составит около шести часов. Согласно расписанию пермского аэропорта, полетная программа по данному направлению запланирована до 22 октября этого года.

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