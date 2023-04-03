В Пермском крае ищут пропавшего 46-летнего мужчину

Фото: поисковый отряд «Регион 59»

В Пермском крае ищут пропавшего 46-летнего Александра Кичук. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Регион 59».

В четверг, 30 марта, около 12.00 мужчина ушел из дома в селе Брод Чернушинского района и бесследно исчез. С тех пор о его судьбе ничего неизвестно.

Приметы пропавшего: рост около 175 сантиметров, среднего телосложения. В тот день он был одет в темно-синюю ветровку, черную кофту, высокие сапоги «топтыги». С собой у него была черная спортивная сумка.

Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении этого человека, просят сообщать по телефонам: 02, 102 - полиция; 112 – ЕДДС; +7(342)241-36-40 - БРНС г. Пермь; 8-912-880-41-60 - волонтёры; 8-958-244-12-84 - инфорг Юлия.

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