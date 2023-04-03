Пермская скорая помощь зафиксировала 10 случаев падения снега и льда на людей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В марте Пермская станция скорой медицинской помощи 10 раз выезжала на случаи падения на людей с крыш домов льда и снега. Одна из пострадавших скончалась на месте происшествия до приезда медиков.

Напомним, трагический инцидент произошел утром 24 марта на улице Ушакова, 20 в Перми. Женщина погибла от рухнувшей глыбы льда.

По данным Пермской станции скорой помощи, общее количество выездов на травмы на улице и в общественных местах в марте составило 1025. На переохлаждения и обморожения скорая помощь выезжала 23 раза. К счастью, летальных случаев не зафиксировано.

Всего за прошлый месяц бригады Пермской скорой помощи отработали 36 846 вызовов. Из них 5 987 были в экстренной форме. Среднее время ожидания на вызовы в экстренной форме составило 16,41 минуту, на ДТП – 11,94 минуты.

Пермская станция скорой медицинской помощи обслуживает Пермь и Пермский округ, а также Добрянский, Краснокамский и Ильинский округа.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65