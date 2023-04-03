Перед юбилеем города Пермь посетят федеральные журналисты

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во второй половине мая в Пермь приедет делегация журналистов федеральных СМИ. Пресс-тур для них организует администрация города. Аукцион по поиску подрядчика визита опубликован на портале Госзакупок.

Предполагается, что представители федеральных СМИ будут посещать достопримечательности Перми в течение трех дней – с 20 по 22 мая. Журналистам покажут картинную галерею и музей пермских древностей. Также для гостей запланированы экскурсия по улице Сибирской и прогулка на теплоходе по Каме. Кроме того, на память каждый журналист получит гастрономический сувенир из Перми.

Целью данного мероприятия является привлечение туристического потока в Пермь и продвижение туристического потенциала краевой столицы.

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