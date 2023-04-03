Фото: Яндекс Карты

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 3 апреля 2023 года к 08:00 пробка в 9 баллов зафиксирована на перекрестке ул. Чкалова у ул. Куйбышева ос стороны Тихого Компроса.

Стоит транспорт в микрорайоне Вышка-1. Здесь пробки на ул. Огородникова и ул. Мостовой по направлению к пл. Восстания. На Вышке-2 начинает формироваться затор на ул. Соликамской и ул. Гашкова.

На ш. Космонавтов медленное движение от Западного обхода до развязки с ул. Оверятской и ул. Промышленной, а также в обоих направлениях от ул. Плеханова до ул. Столбовой.

Затор в 6-7 баллов на улицах, ведущих к ДКЖ: Энгельса, Локомотивной и Боровой.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 3 апреля 2023 года сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 5 баллов. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Уважаемые пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!

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