Глава Перми Алексей Демкин рассказал об именах своих трех сыновей

Фото: Алексей Дёмкин / ВКонтакте

На своей странице во «ВКонтакте» Алексей Дёмкин поинтересовался у пермяков, какими именами они предпочитают называть своих детей. Троих его сыновей зовут Илья, Егор и Михаил.

Что интересно, имя Михаил в 2022 году среди пермских малышей стало одним из популярных. Кроме этого имени наибольшей популярностью у родителей новорожденных детей пользовались имена Александр, Кирилл и Артем. У девочек первенство по итогам 2022 года держат Анна, Полина, Виктория, София и Ева.

По информации городского ЗАГСа, в число необычных и редких имен для мальчиков вошли: Стефан, Серафим, Илай, Давуд, Эрнест, Рон, Спартак, Феликс, Корней, Янис, Ларс, Гектор, Тэрон, Козьма, Авдей, Вениамин-Бэнони, Леон, Ваник, Закарья, Северьян, Радмир, Дар, Мир, Тарон и Мартин.

Девочки получили следующие необычные имена: Капитолина, Оливия, Анфиса, Самара, Элия, Мелисса, Валетта, Лукерья, Даная, Мира, Аврора, Ариадна, Адэлия, Дарьяна, Илона, Луна, Доминика, Александрия, Соломея, Эмилия, Теона, Рианна, Николь, Евангелина, Тамила, Ясна, Кая, Изабелла, Миланья, Алисия, Ассоль, Юна, Луиза, Аурика, Амирина, Виталина, Вералетта, Ликерия, Маруся, Амелия, Дана, Моника, Каролина, Ария, Нева, Авигея, Фасона, Мишель, Сона, Райян, Микаэла, Марфа, Оксения, Ефимия, Тияна, Ясмина, Анамариа, Адриана, Алита, Неонила и Белла.

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