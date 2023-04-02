В пригороде Перми задержали наркокурьера с партией наркотиков на 12 млн рублей

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Наркокурьер направлялся через Пермь из Подмосковья в Ханты-Мансийский автономный округ. Автомобиль под управлением 59-летнего жителя Ленинградской области остановили сотрудники наркоконтроля ГУ МВД по Пермскому краю, получив оперативную информацию.

В ходе досмотра в багажнике машины полиция обнаружила и изъяла два брикета, наполненных веществом белого цвета. Экспертиза установила, что их содержимым является мефедрон общей массой около 5 кг. Стоимость крупной партии наркотиков по ценам черного рынка может превышать 12 млн рублей.

«Наркокурьер рассказал, что наркотические средства он забрал из схрона в Подмосковье и планировал распространить их частями через тайники в двух городах Ханты-Мансийского автономного округа», - пояснили в краевом МВД.

В настоящее время фигурант возбужденного уголовного дела заключен под стражу. Расследование продолжается.

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