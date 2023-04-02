В Перми могут построить завод по производству авиадеталей

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В комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Перми поступило предложение ООО «Ан-Инвест» об установлении территориальной зоны производственно-коммунальных объектов III класса вредности (ПК-3) в отношении земельного участка на ул. Новозвягинской, 57. Ранее там располагалось паровозное депо, сообщает «Business Class».

Предприятие планирует начать производство комплектующих для авиастроения и уже заключило ряд договоров, изготовило опытные образцы. Но осуществление деятельности на указанном участке невозможно, так как в существующей территориальной зоне нет подходящего вида разрешенного использования. В зоне производственных объектов III класса такая возможность есть.

«Рядом, за дорогой, участков в такой территориальной зоне очень много. Хотелось бы, чтобы предприятие начало изготавливать комплектующие для отрасли самолетостроения нашей страны», – говорит представитель предприятия.

Члены городской комиссии по землепользованию направили проект на публичные слушания.

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