В Перми окончены поиски 6-летнего мальчика

- Найден, жив, просим снять репосты, всем спасибо за помощь, - написали волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой к записи о пропавшем 6-летнем мальчике.

Напомним, 2 апреля маленький пермяк вышел из дома по улице Экскаваторной, сел в трамвай маршрута №11, идущего в сторону Центрального рынка, и исчез. Волонтеры опубликовали розыскную ориентировку и, к счастью, вскоре мальчик нашелся живым и невредимым.

Сейчас маленького путешественника ждет серьезный разговор с родителями.

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