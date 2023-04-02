Бывший омбудсмен Павел Миков исключен из состава краевой комиссии по вопросам помилования

Фото: Архив КП-Пермь / Ирина Молокотина

В рамках исполнения указа президента России «О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации» глава Пермского края Дмитрий Махонин внес изменения в состав региональной комиссии.

В состав комиссии по вопросам помилования вошел уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. В свою очередь ее покинули: бывший краевой омбудсмен Павел Миков и профессор ПГНИУ Анатолий Лебедев.

Указ губернатора Пермского края был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, Павел Миков занял пост уполномоченного по правам человека в Пермском крае 26 октября 2017 года. В ноябре 2022 года у него истек срок пятилетних полномочий. В марте 2023 года он возглавил краевой колледж «ОНИКС» в Перми.

Пост уполномоченного по правам человека в Пермском крае С 24 ноября 2022 года занимает Игорь Сапко.

Профессор Анатолий Лебедев скончался в Перми 4 марта 2023 года.

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