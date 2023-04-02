В пермском парке «Оранжевое лето» появится «умная» спортивная площадка

Фото: Администрация Перми.

Парк «Оранжевое лето» находится в микрорайоне Пролетарский на ул. Докучаева, 50л. Городские власти решили внести активность в пустующее парковое пространство.

Этим летом здесь планируется начать обустройство «умной» спортивной площадки, оснащенной доступом в интернет и QR-кодами, которые позволят посмотреть видео с правильной техникой выполнения упражнений.

Новый спортивный комплекс включит стойки для баскетбола и волейбола, футбольные ворота, комплексы взрослого и детского воркаута, уличный стол для настольного тенниса, зрительские трибуны на 100 мест.

Главным местом притяжения любителей активного образа жизни станет ядро площадки. Него войдут: хоккейная коробка размером 30 на 60 метров с резиновым покрытием и разметкой для игровых видов спорта; беговой овал с резиновым покрытием; 100-метровая беговая дорожка; сектор с уличными тренажерами barbell outdoor.

Крупный инфраструктурный объект реализуют в рамках нацпроекта «Демография» с использованием средств федерального, краевого и городского бюджетов.

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