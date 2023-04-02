На территории Перми с 30 апреля введут особый противопожарный режим

Фото: Природа города Перми

В администрации Перми состоялось совещание по вопросам подготовки к предстоящему пожароопасному периоду с участием городских экологов, представителей лесничества и департамента общественной безопасности.

Совсем скоро пермяки устремятся на свои дачи и садовые участки, с наступлением теплой погоды начнется массовое посещение городских лесов. В связи с этим предстоит провести работы по прочистке просек и противопожарных минерализованных полос, очистке от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и других отходов.

Перед началом пожароопасного сезона будет проведен инструктаж работников лесничеств по соблюдению требований правил пожарной безопасности в лесах, а также о способах тушения лесных пожаров. Кроме того, участники совещания обсудили меры по борьбе с замусориванием территории лесничеств со стороны собственников участков садовых товариществ.

На территории Перми особый противопожарный режим планируется установить с 30 апреля по 10 мая этого года.

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