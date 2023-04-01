Аномально теплая погода в марте 2023 года может смениться похолоданием в конце апреля

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Почти целый месяц в начале весны у нас будет стоять аномально теплая погода. А каким выдастся конец апреля?

- С 9 марта на Урале и в Поволжье наблюдается аномальная волна тепла, - отмечают синоптики ГИС-центра ПГНИУ. - И все говорит о том, что первая декада апреля также будет очень теплой. Но вот во второй и третьей декадах месяца возможно существенное похолодание.

Новую волну тепла метеорологи ожидают 3-5 апреля, в эти дни может потеплеть до +11…+16 градусов.

6 апреля возможен выход арктического антициклона, но похолодание будет заметным лишь на севере и востоке Пермского края.

Затем к 8 апреля возможно новое потепление до +15 градусов, по крайней мере в юго-западных районах.

В конце декады со Скандинавии может поступить холодный воздух, тогда аномально теплый период, который продолжался целый месяц, закончится.

Осадков в первую декаду апреля ожидается меньше нормы - начало месяца будет достаточно сухим.