Жительница Прикамья, которая избивала свою дочь, искусала полицейских

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В прошлом году в надзорные органы поступил сигнал: 43-летняя жительница Кудымкара систематически избивает свою 8-летнюю дочь.

Когда полицейские пришли к ней с проверкой, она искусала их.

- Она попыталась ударить их, а когда ее руки были блокированы, укусила двух сотрудников полиции, - сообщили в СУ СКР по Пермскомукраю.

Девочку у жестокой мамы забрали и поместили в интернат, а мамашу отправили на скамью подсудимых.

- В суде было доказано, что она систематически подвергала побоям несовершеннолетнюю дочь, наносила удары руками и ногами по голове и телу, угрожала ей убийством, - рассказали следователи

Кудымкарский судья приговорил агрессивную женщину к 5 годам 3 месяцам колонии общего режима. В пользу дочери с нее взыщут полмиллиона рублей.

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