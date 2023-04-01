Жительница Прикамья, которая избивала свою дочь, искусала полицейских

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В прошлом году в надзорные органы поступил сигнал: 43-летняя жительница Кудымкара систематически избивает свою 8-летнюю дочь.
Когда полицейские пришли к ней с проверкой, она искусала их.
- Она попыталась ударить их, а когда ее руки были блокированы, укусила двух сотрудников полиции, - сообщили в СУ СКР по Пермскомукраю.
Девочку у жестокой мамы забрали и поместили в интернат, а мамашу отправили на скамью подсудимых.
- В суде было доказано, что она систематически подвергала побоям несовершеннолетнюю дочь, наносила удары руками и ногами по голове и телу, угрожала ей убийством, - рассказали следователи
Кудымкарский судья приговорил агрессивную женщину к 5 годам 3 месяцам колонии общего режима. В пользу дочери с нее взыщут полмиллиона рублей.
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