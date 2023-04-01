Пермскому краю выделят средства на закупку новых трамваев, электробусов и зарядных станций

Пермяки уже оценили плюсы и минусы передвижения на электробусе. Фото: kamaz.livejournal.com

На сайте правительства РФ опубликовали распоряжение премьера Михаила Мишустина о поддержке проектов по модернизации автомобильного и электрического транспорта. Сообщается, что на эти цели из федерального бюджета выделят 86,5 миллиардов рублей.

Кроме Пермского края деньги направят еще в 9 регионов - в Краснодарский, Красноярский край, в Волгоградскую, Курскую, Липецкую, Нижегородскую, Ростовскую, Саратовскую и Ярославскую области.

Получив федеральные трансферты, региональные власти должны будут найти источники дополнительного финансирования.

- Средства субсидии будут использованы для реконструкции 620 километров трамвайных путей, приобретения 646 трамваев, 284 электробусов и 124 зарядных станций, - говорится в документе.

Финансирование будет производиться в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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