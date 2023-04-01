Диджей DJ Smash подарил пермякам песню о городе

Фото: скриншот видео телеграмм-канала "Это Пермь".

- Снова солнце надо мной, возвращаюсь я домой, город мой – ты мой талисман! – известный российский диджей и композитор DJ Smash написал новую песню, посвятив ее Перми.

Ролик, где Андрей Ширман исполняет эту песню, выложил телеграмм-канал «Это Пермь».

В нем диджей признается в любви к родному городу:

- С тобой всегда душа моя, любимая Пермь!

Андрей Ширман родился в Перми в 1982 году. Его папа был джазовым музыкантом, а мама – хормейстером. В 1994 году стал писать собственные треки на студии отца, в 2000 году переехал в Москву.

Он – заслуженный работник культуры РФ, лауреат премий «MTV Russia Music Awards», «Золотой граммофон» и «Муз-ТВ».

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