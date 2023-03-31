Пермскую телебашню 2 апреля украсят цвета флагов России и Беларуси

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми в День единения народов Беларуси и России 2 апреля на главной телебашне региона включат специальную тематическую подсветку. Об этом сообщили в филиале РТРС «Пермский КРТПЦ».

Праздник установлен указами президентов обоих государств. Он символизирует стремление братских народов к сохранению общего духовного единства. В этот день в 1996 году был подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии».

С 21:00 до полуночи на телебашне можно будет увидеть цвета российского триколора и белорусского флага. Подобная акция пройдет и в других городах страны.

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