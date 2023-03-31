В Пермском крае рыбаки на вездеходе провалились под лед на Каме

Фото: ВКонтакте / Служба спасения Осинского городского округа

В Пермском крае рыбаки на вездеходе провалились под лед. ЧП произошло днем 30 марта на реке Кама напротив Осы. Как рассказали в службе спасения Осинского городского округа, любители рыбалки выехали на самодельном вездеходе. На расстоянии около 500 метров от берега они провалились в полынью.

При помощи судна на воздушной подушке сотрудники ГИМС и спасатели «Гражданской защиты» добрались до места происшествия. После этого рыбаков доставили на берег и передали полицейским. За выезд на лед в период запрета мужчин привлекут к административной ответственности по закону Пермского края «Об административных правонарушениях».

Несмотря на то, что Кама уже вскрылась, рыбаки до последнего момента пытаются рыбачить. Спасатели напоминают, что весенний лед опасен, реки начинают вскрываться. Жителей Прикамья предупреждают, что выезд на ледовое покрытие запрещён на весь осенне-весенний период, выход людей на лед запрещен с 1 апреля 2023 года.

В случае, если стали свидетелем ЧП на льду - срочно звоните спасателям по телефону 112.

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