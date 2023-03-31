В Перми нашли девочку, которую мать вывезла из Италии в тайне от отца

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Перми судебные приставы нашли 9-летнюю девочку, которую объявили в розыск по заявлению ее отца — гражданина Итальянской Республики. Об этом сообщили в УФССП по Пермскому краю.

Девочка родилась в городе Лечче и является гражданкой Итальянской Республики. Оказалось, что ее без ведома отца в Россию увезла мать. Изучив документы, приставы смогли установить пермский адрес проживания разыскиваемых.

Женщине рассказали, как можно мирным путем урегулировать ситуацию. Она в свою очередь предоставила письменные объяснения причин переезда в Пермь без предупреждения отца девочки. Разыскное дело прекращено.

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