В Перми бездомные люди рассказали свои истории

Фото: homelessperm.ru

В Перми благотворительная организация «Территория передышки» в рамках Дня бездомного человека провела онлайн-проект «30 историй к 30 марта». Были собраны и опубликованы истории людей, которые обращались в нее за помощью в разные годы.

Герои необычного проекта самые разные. Среди них - литературный критик, который снова хочет писать рецензии; уроженец Москвы, который после «Территории передышки» стал волонтером в религиозной благотворительной организации в Крыму; каменщик из одной деревни Пермского края, который оказался на улице после смерти жены; индивидуальный предприниматель с 12-летней юридической практикой. Всего на сайте «Территории передышки» можно познакомиться с непростыми судьбами 30 человек.

Как говорят организаторы проекта, им удалось собрать абсолютно разные истории самых разных людей. Их всех объединяет одно – по стечению обстоятельств или из-за клубка накопившихся проблем эти люди оказались на улице. У каждого героя своя судьба и история: кому-то удалось выбраться и нормализовать свою жизнь, кто-то до сих пор пытается изменить ситуацию, а кого-то уже нет в живых...

«Эти имена, истории и лица найдут отклик в сердце каждого прочитавшего, и за пугающим словом «бездомный» как можно больше людей увидят обычного человека со своими горестями и радостями», - уверены в «Территории передышки».

По оценкам независимых экспертов, количество бездомных людей в Перми может достигать 21 000 человек. В Перми в 2022 году практически в 50% случаев человек оказывается на улице из-за проблем, связанных с родственниками: конфликт с семьей или смерть близкого человека.

Благотворительная общественная организация «Территория передышки» занимается помощью бездомным людям и людям с риском бездомности с 2017 года. В 2018 году она открыла дневной центр в Перми на ул. Луначарского, 130. В 2022 году помощь в различных проектах организации получили более 1 800 человек.

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