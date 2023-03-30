Фото: Наталья Пермякова / ВКонтакте

С середины марта этого года на телеканале Fashion TV начались съемки четвертого сезона популярного проекта о лучших российских дизайнеров одежды «Модельер». В число участников нового сезона престижного проекта вошла пермячка Наталья Пермякова.

«Я прошла Всероссийский кастинг и уезжаю на съемки. В течении месяца мы будем погружены в творческий процесс с именитыми известными дизайнерами: Игорем Чапуриным, Игорем Гуляевым и другими кутюрье», - говорит пермский модельер.

Финалом проекта станет грандиозное шоу-показ со звездами в Москве. Каждый его участник покажет свою финальную работу на подиуме, а жюри выберет победителя.

Наталья Пермякова считает, что проект «Модельер 4» станет ее новой творческой вершиной и важной ступенью в профессиональной карьере.

Параллельно с телешоу модельер из Перми 22 апреля примет участие в Международном конкурсе дизайнеров «World Fashion Forum» со своей коллекцией «Разреши себе чувства». В показе выступят пермские модели. Они представят художественную роспись женских лиц на костюмах с отделкой из фатина, выполненную Натальей Пермяковой. (12+)

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