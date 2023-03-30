В Перми появилась улица Профессора Чагина и площадь Трех столетий

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми появилась улица, которая названа в честь профессора, известного историка и этнографа Георгия Чагина. Такое название получила улица, расположенная севернее улицы Макаренко. Соответствующее постановление о присвоении наименований городским объектам от 22 марта 2023 года опубликовано на сайте администрации города.

Согласно документу, также официально переименовали площадь около железнодорожного вокзала Пермь-1. Вместо «площади Европы» она получила название «площадь Трех столетий».

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