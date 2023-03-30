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НовостиПроисшествия30 марта 2023 10:40

В Пермском крае водитель иномарки сбил 11-летнюю девочку

Она переходила дорогу по пешеходному переходу
Екатерина Оборина
Фото: ВКонтакте / Госавтоинспекция Березники

Фото: ВКонтакте / Госавтоинспекция Березники

Днем 29 марта в Березниках водитель иномарки сбил 11-летнюю девочку. ДТП произошло около 15.35 на улице Карла Маркса, сообщили в Госавтоинспекции Прикамья.

По предварительным данным, автомобиль «Hyundai Tusan» под управлением водителя 1980 года рождения ехал в сторону улицы Юбилейная. Возле дома №1 пл. Советская водитель иномарки сбил школьницу. Она в это время переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП девочка получила травмы. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Сейчас по данному факту сотрудники ГИБДД проводят проверку, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев и свидетелей данной аварии.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о ДТП, просят обратиться в отдел Госавтоинспекции по Березниковскому городскому округу или по телефону: +7 (3424) 26-24-71.

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