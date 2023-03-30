Глава Чернушки ушел в отставку

Фото: permkrai.ru
Глава Чернушинского городского округа Михаил Шестаков покинул должность. На заседании местной Думы 30 марта депутаты приняли его отставку. Полномочия главы прекратятся 31 марта.
Ранее Михаил Шестаков подал в Думу Чернушинского городского округа заявление о досрочном прекращении полномочий.
Как сообщает Telegram-канал «На местах», исполнять обязанности главы на период проведения конкурсных процедур будет замглавы администрации Чернушки Елена Омелина.
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