Глава Чернушки ушел в отставку

Фото: permkrai.ru

Глава Чернушинского городского округа Михаил Шестаков покинул должность. На заседании местной Думы 30 марта депутаты приняли его отставку. Полномочия главы прекратятся 31 марта.

Ранее Михаил Шестаков подал в Думу Чернушинского городского округа заявление о досрочном прекращении полномочий.

Как сообщает Telegram-канал «На местах», исполнять обязанности главы на период проведения конкурсных процедур будет замглавы администрации Чернушки Елена Омелина.

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