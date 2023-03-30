Глава СКР поручил возбудить дело из-за обрушения стены жилого дома в Кунгуре

Фото: ВКонтакте / Подслушано Кунгур

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обрушением стены жилого дома в Кунгуре. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

Напомним, днем 27 марта обрушилась кирпичная стена двухэтажки, расположенной на улице Октябрьской, 11 в Кунгуре. О происшествии рассказали местные жители в социальных сетях. По словам жильцов, трещина в доме появилась уже давно и на протяжении нескольких лет она увеличивалась. К счастью, обошлось без пострадавших. Жителям было предложено переехать в маневренный жилой фонд.

Здание было построено в 1887 году. В 2017 году дом признали аварийным. Однако никаких мер по расселению жильцов, в том числе детей, до настоящего времени не предпринималось. В настоящее время по факту обрушения дома следователи Пермского края начали процессуальную проверку.

Руководителю регионального Следственного управления СКР Денису Головкину поручено возбудить уголовное дело в связи с обрушением стены жилого дома 1887 года постройки. Также необходимо будет представить доклад о проведенных следственных действиях и установленных обстоятельствах, по завершении расследования – о его итогах и мерах к восстановлению жилищных прав граждан. Исполнение данного поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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