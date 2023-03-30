В Прикамье 74-летний пенсионер вышел из дома и исчез

Фото: поисковый отряд «Прикамье Поиск»

В поселке Юго-Камский Пермского района пропал Николай Макарычев 1949 года рождения. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прикамье Поиск».

Утром 27 марта мужчина вышел из дома. С тех пор его местонахождение неизвестно. Волонтеры отмечают, что пропавшему требуется медицинская помощь. Они также назвали его приметы. Рост 170-175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые и короткие, глаза голубые.

Пенсионер был одет в темно-синюю куртку, черную шапку, черные штаны и черные ботинки. С собой взял черный пакет.

Всем, кому что-то известно о пропавшем, просят звонить по телефонам 102 или 8-922-345-67-02.

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