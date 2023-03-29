Жителя Прикамья будут судить за разврат в присутствии 15-летней девушки

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В январе этого года 50-летний житель Ординского муниципального округа улучшил момент, когда останется наедине с 15-летней девушкой, и совершил то, что ему хотелось. Он напрасно надеялся, что это ему сойдет с рук.

Против него возбудили уголовное дело о развратных действиях в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста. Максимальное наказание – до 3 лет лишения свободы.

- Следователи Суксунского межрайонного следственного отдела собрали достаточную доказательную базу, дело передано в суд, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

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