В ТРЦ «Планета» в Перми откроется турецкий магазин одежды LC Waikiki

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В торгово-развлекательном центре «Планета» в Перми откроется магазин турецкого бренда LC Waikiki. Отдел появится на первом этаже молла вместо закрывшегося магазина японского бренда Uniqlo. Об этом сообщает интернет-газета «Текст». Дата открытия пока не анонсируется.

В Перми это будет уже второй магазин турецкой марки LC Waikiki. Первая «точка» откроется в ТРК «Спешиlove» на месте закрытого H&M.

Компания была основана в 1988 году во Франции. В 1997 году права на бренд приобрела турецкая Taha Group, которая производила товары для компании. Бренд выпускает одежду, обувь и аксессуары для мужчин женщин и детей, а также товары для дома.

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