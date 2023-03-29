Депутаты городской Думы ответят на вопросы пермяков

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В четверг, 30 марта, в Перми пройдет традиционный марафон «Дума онлайн». Во время марафона депутаты Пермской городской Думы ответят на вопросы пермяков в рамках прямых телефонных линий. Формат марафона позволяет гражданам обратиться к депутатам с актуальными вопросами и предложениями, является действенным механизмом обратной связи.

Марафон «Дума онлайн» пройдет в call-центре города Перми с 10.00 до 17.00. Вопросы можно задать по телефону call-центра: 2-059-059.

В марафоне будут участвовать председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, первый заместитель председателя Пермской городской Думы Наталья Мельник, заместитель председателя Пермской городской Думы Максим Спиридонов, депутаты Геннадий Сторожев, Алексей Овчинников, Ирина Горбунова, Алексей Оборин.

График прямых телефонных линий опубликован на сайте Пермской городской Думы.