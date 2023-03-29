В Перми обновят «Муравейник» и площадку рядом с ним

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Пермский краевой центр «Муравейник» по улице Пушкина, 76 будет отреставрирован к 300-летию города. О этом сообщает Business class со ссылкой на замглавы администрации Перми Алексея Грибанова.

«Муравейник» признан объектом культурного наследия. Площадку рядом с ним тоже намерены обновить. Мэрия Перми предложила безвозмездно передать из муниципальной в краевую собственность находящиеся рядом с «Муравейником» гаражи площадью 208 кв. м и земельный участок в 535 кв. м.

В гаражах хранится техника и служебный транспорт городского Дворца творчества юных. После передачи гаражей их планируют сохранить для нужд Дворца.

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