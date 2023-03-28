Уголовное дело о смертельном ДТП в Березниках ушло в суд

Максимальное наказание, которое грозит подсудимому - лишение свободы на срок до пятнадцати лет. Фото: архив "КП"

Уголовное дело о смертельном ДТП по вине пьяного водителя, случившееся в Березниках, ушло в суд. Вскоре на скамье подсудимых окажется водитель легковушки, по вине которого погибли два человека и один получил тяжелый вред здоровью. Мужчина обвиняется в «Нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек, совершенное лицом в состоянии опьянения».

- В сентябре 2022 года обвиняемый, двигаясь с превышением допустимой скорости по автомобильной дороге ул. Уральских Танкистов, выехал на автомобильную дорогу ул. К. Маркса на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с другим автомобилем, - сообщили в пресс-службе пермской краевой прокуратуры. - Пассажиры обоих транспортных средств скончались на месте, водителю второго автомобиля был причинен тяжкий вред здоровью.

Требование сотрудников полиции о прохождении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения виновник ДТП выполнить отказался. Максимальное наказание, которое ему грозит - лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

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