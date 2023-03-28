В Кунгуре обрушилась стена двухэтажного жилого дома

Фото: ВКонтакте / Подслушано Кунгур

В Кунгуре Пермского края начал разрушаться жилой двухэтажный дом, расположенный на улице Октябрьской, 11. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, днем в понедельник, 27 марта, обрушилась стена здания. К счастью, пострадавших нет.

По словам местных жителей, трещина в доме появилась уже давно и на протяжении нескольких лет она увеличивалась. Подробности происшествия рассказали в администрации Кунгурского муниципального округа.

– Произошло обрушение противопожарной стены и часть стены многоквартирного дома. В помещениях первого этажа никто не проживает, пострадавших нет, пояснили в администрации округа. Всем жителям было предложено переехать в маневренный жилой фонд. Во вторник, 28 марта, управляющая компания вывезет обрушившуюся кирпичную кладку с места разрушения.

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