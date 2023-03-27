Умер пульмонолог и бронхолог Березниковской больницы Ефим Кучук

Фото: Минздрав Пермского края

Скончался ведущий пульмонолог и бронхолог Березников Ефим Кучук. Его общий стаж по профессии врача – более 50 лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Пермского края.

Ефим Иосифович начинал свою карьеру в Березниках в 1972 году. Он работал участковым терапевтом, а затем старшим ординатором пульмонологического отделения. С 1988 года стал заместителем главврача по лечебной работе городской больницы №2 Березников. С октября 2003 года занимал должность заведующего пульмонологического отделения. В 2021 году Ефим Кучук ушел на заслуженный отдых.

В ведомстве выразили соболезнования родным и близким. Прощание с Ефимом Иосифовичем состоится в среду 29 марта в 11.00 в прощальном зале городского кладбища.

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