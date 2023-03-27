В Прикамье стартовал Всероссийский чемпионат по профессиональному мастерству

Фото: правительство Пермского края

В Пермском крае с 27 по 31 марта пройдет региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. В нем участвуют 635 конкурсантов по 97 компетенциям.

Большинство участников — студенты техникумов и колледжей. Их 550. Еще 85 конкурсантов — школьники в возрасте 14 лет и старше. Победители регионального этапа отправятся в Великий Новгорд, где с 11 по 15 сентября пройдет финал. Итоги подведут с 25 по 29 ноября в Санкт-Петербурге.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал важность подготовки профессиональных кадров, в том числе специалистов среднего звена, для экономики и промышленности. «Участие во Всероссийском чемпионатном движении «Профессионалы»поможет нам усовершенствовать систему адресного заказа на обучение специалистов, а также повысить процент трудоустройства выпускников на предприятия края», — заявил глава региона.

Также министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина на открытии чемпионата отметила, что в колледжи и техникумы Прикамья поступают почти 60% выпускников 9 классов, а среднее профессиональное образование сегодня является востребованным направлением.

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