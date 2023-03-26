Ремонт холла и балкона в здании Заксобрания выполнят в Перми

Ремонт на седьмом этаже проведут накануне 300-летнего юбилея Перми. Фото: архив "КП"

В здании Законодательного собрания Пермского края отремонтируют холл и балкон седьмого этажа. Конкурс на выполнение работ уже объявлен, заявки от подрядчиков принимаются до 31 марта.

- Здание Законодательного собрания Пермского края является объектом культурного наследия, - сообщает издание Коммерсантъ-Прикамье. – Цена контракта на выполнение работ по сохранению здания составляет 12,6 млн руб. Обеспечение заявки — 126,9 тыс. руб.

Подведение итогов и определение подрядчика запланировано на 5 апреля. А сами работы по техническому заданию, необходимо выполнить до 15 мая 2023 года.

ВАЖНО

Здание на Ленина, 51 было построено в 1973 году и является объектом культурного наследия - памятником градостроительства и архитектуры регионального значения. Сейчас в нем расположены региональные органы исполнительной власти, Законодательное собрание Пермского края и приемная уполномоченного по правам человека в Прикамье.

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