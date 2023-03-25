За сутки в Прикамье от коронавируса умерли два человека

. Фото: Василий Вахрин

Мы уже стали подзабывать об опасности коронавируса. Но коварный вирус вновь напомнил о себе. По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае было выявлено 197 новых случаев COVID-19. В больницы попали 23 пермяка с ковидом. Два больных коронавирусом скончались.

Всего за три года с начала пандемии, в Пермском крае зарегистрировано 466 857 случаев заболевания, 9285 человек - погибли.

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