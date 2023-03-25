В Перми состоится книжная барахолка в помощь бездомным людям

Фото: «Территория передышки»

В Перми с 7 по 13 апреля будет проходить ежегодный международный фестиваль научно-популярного кино FUTURE.DOC. В его рамках фонд «Территория передышки» проведет книжную барахолку в пользу бездомных людей. На барахолке каждый гость фестиваля сможет обменять научно-популярные книги на пожертвования для подопечных фонда.

А сейчас «Территория передышки» объявила сбор этих книг.

- Загляните в ваши книжные шкафы, наверняка, там найдутся книжки, которые вам уже не нужны, но еще могут пригодиться другим, - предлагают пермякам в фонде. - Вы можете принести их для барахолки, а на барахолке они обретут новую жизнь. В приоритете — научно-популярная и научная литература, нонфикшн, но в целом, можно приносить все. Главное условие: книги должны быть в хорошем или удовлетворительном состоянии, изданные не ранее 2000 года.

Принести книги для благотворительной барахолки можно до 4 апреля на склад «Территории передышки» (ул. Николая Островского, 109), а также в студию йоги Shanti place (ул. Веры Засулич, д. 42А), йога-студию «КОРА» (ул. 1-я Красноармейская ул., 3), региональный центр инжиниринга Пермского края (ул. Николая Островского, д. 69), кофейню «Фрай» (ул. Пермская, 161).

Сама благотворительная книжная барахолка будетпроходить с 7 по 10, а также 13 апреля в культурном пространстве «Часовой завод» (ул. Чернышевского, 28).

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru