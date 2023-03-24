На трассе в Пермском крае автомобиль сбил двух пешеходов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пятницу, 24 марта, на трассе в Пермском крае водитель иномарки сбил двух человек. Авария произошла около 7.30 на автодороге Куеда - Большая Уса, сообщили в Госавтоинспекции Прикамья.

По предварительным данным, водитель фургона Peugeot совершил наезд на пешеходов, которые находились на правой обочине. В результате ДТП один человек получил травмы несовместимые с жизнью. Второго с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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