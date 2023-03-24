36 млрд рублей положили на вклад жители Прикамья за первые два месяца года

Фото: Сбер

За январь и февраль 2023 года клиенты Волго-Вятского банка Сбербанка положили на вклады 199,6 млрд рублей, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период времени в прошлом году. Общий объем привлеченных средств физических лиц в Пермском крае составил 36 млрд рублей.

Более 60% клиентов Волго-Вятского банка Сбербанка разместили свои средства на срок от 3 месяцев до 1 года, 25% предпочли более длинные сроки – от 1 года.

Инфографика: Сбер

Пётр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Одним из решающих факторов при выборе банка для вклада является его надежность и стабильность. В прошлом году Сбер успешно отразил 490 DDoS-атак и предотвратил 173,1 млрд рублей потерь своих клиентов от фрода. Банк занимает первое место в рейтинге 100 надежных российских банков. Гарантию вкладов в пределах 1,4 млн рублей обеспечивает государственная система страхования вкладов, а доходность средств определяет ассортиментная линейка, которую мы регулярно расширяем, предлагая нашим клиентам выгодные условия размещения».