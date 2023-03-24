В Перми сносят мини-рынок на улице Тургенева, 25а

Фото: ВКонтакте / Наш Садовый | Мотовилиха | Пермь

В Мотовилихинском районе Перми демонтируют торговые павильоны. Речь идет о киосках, которые располагаются на территории мини-рынка «Молотов» на улице Тургенева, 25а. О сносе объектов сообщили пермяки в социальных сетях. Киоски, которые располагались на территории мини-рынка «Молотов», были выполнены в едином стиле. Здесь размещались точки по продаже рыбы, молочной и мясной продукции, хозтоваров и другие.

Как пояснили «Комсомолке» в администрации Перми, владелец торгового комплекса осуществляет замену павильонов. Работы ведутся в целях приведения внешнего вида нестационарных торговых объектов к требованиям городских правил благоустройства.

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