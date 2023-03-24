Ночью 24 марта жители Пермского края вновь заметили северное сияние

Фото: ВКонтакте / Мой город – Пермь!

На территории Пермского края вновь наблюдали северное сияние. Увидеть и запечатлеть необычное природное явление удалось жителям Полазны ночью 24 марта. Фотографии полярного сияния опубликованы в группе «Мой город – Пермь» в соцсети ВКонтакте.

– Мощная магнитная буря принесла яркие полярные сияния в средние широты. В этот раз было видно и глазом как слабый туман, но еще увидели движение и переливания дуги, - написал очевидец. По словам местного жителя, явление можно было наблюдать и дольше. Но потом пришли тучи. А для наблюдений нужна безоблачная погода.

По словам специалистов, причиной появления Северного сияния в небе стали сильные магнитные бури. Отмечается, что в Прикамье периодически бывает северное сияние, но довольно слабое.

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