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НовостиПроисшествия24 марта 2023 5:10

В Перми директора строительной компании осудят за хищение более 68 млн рублей

Он скрывался в другом городе
Лела Минадзе

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Перми 52-летнего коммерческого директора строительной компании обвиняют в мошенничестве при исполнении госконтракта. Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Речь идет о Владимире Газаряне, который возглавлял ООО «Сириус». Он похитил средства, выделенные на берегоукрепление Камы в районе Усть-Качки. Обвиняемый изготовил фиктивные акты о приемке выполненных работ, хотя на самом деле они выполнены не были. Деньги он переводил на свои счета, а также счета родственников, подконтрольных юрлиц и ИП. Ущерб составил 68,6 млн рублей.

Злоумышленника задержали в августе прошлого года в Хабаровске. Он скрывался от следствия. Уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.

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