В 2023 году в Пермском крае обновят 150 км железнодорожных путей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этом году планируется обновить 150 километров железнодорожных путей на территории Пермского края. Об этом сообщили в СвЖД.

Сезон ремонтных работ продлится с апреля по ноябрь. На перегонах Чусовская — Ермак, Калино — Селянка и Ляды — Сылва выполнят укладку бысстыкового «бархатного» пути на железобетонном основании. Там заменят деревянные основания.

Сейчас в Прикамье протяженность бесстыкового пути составляет 1,4 тысячи километров. Это более 70% главных путей.

Кроме того, в этом году запланирована замена 35 стрелочных переводов. Также будет выполнена переукладка второго пути на станции Пермь I. Это позволит сократить время движения кольцевой «Ласточки», а также создать условия для обустройства высокой пассажирской платформы.

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