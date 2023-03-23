Полет лайнера Sukhoi Superjet с пермским двигателем ПД-8 состоится в ближайшие три месяца

Михаил Мишустин сообщил, что первый полет обновленного лайнера Sukhoi Superjet с пермским двигателем ПД-8 состоится в ближайшие три месяца. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

23 марта премьер-министр Михаил Мишустин выступил с ежегодным отчетом о деятельности Правительства Российской Федерации за 2022 год. Во время выступления он сообщил, что первый полет обновленного лайнера Sukhoi Superjet с пермским двигателем ПД-8 состоится в ближайшие три месяца.

- Аэродинамические испытания обновленного лайнера Sukhoi Superjet завершены в полном объеме. Теперь он будет оснащаться российскими двигателями пятого поколения ПД-8 вместо французско-российских силовых установок SaM146. Первый полет обновленного лайнера состоится в течение ближайших трех месяцев, а с 2026 года Россия ежегодно будет выпускать более 100 самолетов различных модификаций. Все вопросы по необходимому финансированию отрасли решены, – подчеркнул Михаил Мишустин.

Напомним, в создании и производстве двигателей ПД-8 задействованы пермские предприятия.

- Чтобы эти амбициозные планы были реализованы, мы оказываем поддержку нашим предприятиям, - отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. - Проекту «Пермского завода «Машиностроитель» по расширению серийного производства реверсивного устройства и узлов двигательной установки ПД-8 присвоен статус приоритетного.

«ОДК-Пермские моторы» планируют построить на территории Особой экономической зоны комплекс по серийному изготовлению авиадвигателей.

Инженеры «ОДК-СТАР» уже ввели в эксплуатацию новые стенды для испытаний агрегатов двигателя ПД-8.

Также в Прикамье усиливается работа по подготовке высококвалифицированных специалистов для этой отрасли. Идет строительство учебного корпуса и общежития для Пермского авиатехникума, модернизируются мастерские и лаборатории, совершенствуются программы обучения.

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